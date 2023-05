"Troppi pregiudicati, droga e risse": chiusi tre bar di Milano

"Troppi clienti pregiudicati, risse e spaccio di droga". Questa la considerazione che ha portato il questore di Milano Giuseppe Petronzi a decidere di chiudere tre bar. Colpiti dal provvedimento, notificato tra l'8 e il 9 maggio, il Bar Gelateria Celentano in via Madre Picco 8 a Milano, al quale è stata sospesa la licenza per 7 giorni, il Bar Lessona di via Lessona 1, sempre in città, che non potrà riaprire per 15 giorni, e il Bar Tavola Fredda di via Firenze 50 a Sesto San Giovanni, anche questo con licenza sospesa per 15 giorni.

In particolare, la chiusura del Bar Gelateria Celentano è scattata dopo che negli ultimi mesi i poliziotti hanno accertato la presenza di clienti pregiudicati per spaccio di droga, di cui uno anche con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e un avviso orale del questore di Milano notificato lo scorso marzo. Quanto al Bar Lessona, già colpito dalla sospensione della licenza nel 2021, gli agenti hanno constatato come fosse frequentato da numerosi pregiudicati e, lo scorso marzo, hanno trovato dell'hashish a cinque di loro, che sono stati multati.

Il Bar Tavola Fredda di Sesto San Giovanni, infine, è stato chiuso dopo che polizia di Stato e carabinieri sono intervenuti nel locale per una violenta lite tra due clienti in stato alterato, uno dei quali ha anche cercato di colpire militari e agenti con dei cocci di bottiglia. Tutti e due gli uomini, pluripregiudicati e irregolari in Italia, sono stati denunciati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che per immigrazione clandestina. Sempre nel Bar, ad agosto, i poliziotti avevano arrestato un pusher che aveva appena venduto una dose di cocaina a un avventore del locale.