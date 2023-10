"Mi ammazzo": uomo barricato in un camper per ore, salvato dal negoziatore

Quattro ore ad alta tensione. Poi il lieto fine. Pomeriggio movimentato quello di domenica in via Stella Bianca a Milano, in zona Bicocca, dove la polizia ha tratto in salvo un uomo di 48 anni, italiano, che minacciava di ammazzarsi. L'allarme è scattato verso le 12.40, quando alcuni passanti hanno allertato il 112 perché lui stava litigando con la compagna in strada, spintonandola e insultandola.

All'arrivo delle volanti, il 48enne si è rifugiato in un camper e ha iniziato a urlare di "non entrare sennò mi ammazzo". Non sapendo se fosse armato o se nel mezzo di fossero delle bombole di gas, gli agenti hanno chiesto l'intervento dello psicologo e del negoziatore della polizia, che hanno subito instaurato un contatto con l'uomo.

Poco dopo le 16, lui stesso ha aperto le porte del mezzo e si è consegnato, lasciandosi visitare da un equipaggio del 118 intervenuto per precauzionale. Alla fine il 48enne è stato denunciato per procurato allarme.