Guasto ai cavi di rete, si bloccano referti, esami e prenotazioni al Cdi

Si sono bloccati alcuni servizi informatici al Centro diagnostico italiano. Il guasto è già in via di risoluzione ma, per diverse ore, ha causato l'interruzione dei referti, degli esami di laboratorio e dei pagamenti online. Impossibile anche eseguire la prenotazione online delle prestazioni sanitarie.

Secondo quanto si apprende dall'azienda, il guasto è stato causato da lavori di manutenzione che hanno "coinvolto il gestore della rete informatica". In particolare sarebbero stati tagliati inavvertitamente alcuni cavi della rete in prossimità dei server. Il blocco degli esami di laboratorio e della consegna dei referti è durato lunedì pomeriggio e martedì mattina. Attualmente è in corso il ripristino dei servizi, con ripresa graduale delle attività in tutte le sedi del Cdi.

Il Cdi è un gruppo sanitario privato, convenzionato con il sistema sanitario regionale lombardo, che conta 34 sedi quasi tutte in Lombardia.