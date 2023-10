Chiusi tre centri estetici in centro a Milano (con maxi multe)

Prodotti contraffatti e dipendenti senza preparazione. Nei giorni scorsi gli agenti del nucleo operativo anti contraffazione della polizia locale hanno chiuso cinque centri estetici tra corso Indipendenza e corso 22 Marzo. "Gli esercizi - che effettuano, tra le altre cose, servizi di manicure e pedicure - sono risultati non in regola ed è stata disposta la chiusura temporanea", si legge in una nota del comune.

I ghisa hanno trovato 2.262 "prodotti cosmetici di un noto marchio contraffatto: prodotti e oli per il trattamento delle unghie che verranno successivamente esaminati dal produttore per verificarne la corrispondenza di materiali e ingredienti". In tre centri - su un totale di cinque controllati - "è stata accertata la presenza di almeno 17 dipendenti che svolgevano attività di estetista senza possedere i necessari requisiti professionali".

Inoltre, hanno fatto sapere da piazza Beccaria - "al momento del controllo si registrava l'assenza di un responsabile tecnico munito di qualifica professionale che, a norma di legge, deve essere obbligatoriamente presente durante i servizi da estetista prestati ai clienti, pena l'applicazione di una sanzione di 860,47 euro". Che è la stessa sanzione che si applica per ogni dipendente che lavora senza la qualifica. La Locale ha quindi staccato multe per oltre 14mila euro e ha momentaneamente chiuso i centri estetici.