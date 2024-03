Il pusher con la cocaina nel porta rullino: "Un uomo mi costringe a spacciare"

Il motorino per muoversi più rapidamente per le consegne. La sella come nascondiglio. Un ragazzo di 26 anni, un giovane italiano con precedenti, è stato arrestato sabato pomeriggio a Novate Milanese con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso a vendere cocaina.

Per lui i guai sono iniziati verso le 18 in via Bovisasca, quando una pattuglia ha deciso di fermare il Kimco Agility sui cui stava viaggiando per un normale controllo. Dopo aver identificato il conducente - e scoperto i suoi vecchi guai con la giustizia, sempre per droga -, i militari hanno approfondito la perquisizione e sotto la sella hanno trovato un porta rullino fotografico con all'interno 4 bustine di cocaina e una torcia con altre sette dosi di "coca" nascoste nel vano per le batterie.

È stato lo stesso 26enne, poi, a confessare che avrebbe dovuto vendere la droga per conto di un uomo che lo avrebbe costretto a spacciare per saldare un vecchio debito di qualche anno fa. Il ragazzo, però, pare non abbia fornito nessun dettaglio ulteriore sul presunto "capo", restando poi in silenzio davanti ai carabinieri.

Su ordine del pm di turno Valentina Mondovì, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, fissata per lunedì mattina. In casa sua, in zona Quarto Oggiaro a Milano, sono stati sequestrati anche poco meno di un grammo e mezzo di marijuana che il ragazzo ha ammesso di avere per uso personale.