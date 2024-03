I controlli di San Patrizio a Milano: ubriachi alla guida (e schianti) e patenti ritirate

Notti di divertimento. Notti di controlli. Tra il 16 e il 18 marzo, nel weekend in cui anche a Milano e hinterland si è celebrata la festa di San Patrizio, i carabinieri hanno passato al setaccio le strade soprattutto con l'obbligo di prevenire le "stragi del sabato sera".

Nel capoluogo in due giorni sono stati denunciati 13 automobilisti per guida in stato di ebrezza, mentre altri 8 sono stati sanzionati per lo stesso motivo. Durante i controlli alla circolazione stradale è stato indagato anche un uomo per guida senza patente e multati altri due per guida con patente scaduta.

I militari del gruppo Rho hanno invece effettuati posti di blocco tra Abbiategrasso, Corsico, Legnano, Rho e Sesto. Complessivamente, sono stati controllati 60 veicoli e 141 persone e sono stati denunciati in tre, tra i 35 e i 45 anni, per guida in stato di ebbrezza, che ha fatto scattare il ritiro della patente.

Un 32enne è stato indagato per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici dopo un incidente. All'arrivo dei militari l'uomo ha iniziato a insultarli, motivo per cui dovrà rispondere anche del reato di oltraggio a pubblico ufficiale.