Ancora una rissa in zona movida: ferita una guardia giurata

Nella notte tra giovedì e venerdì, una rissa ha coinvolto e ferito due persone in un parcheggio di via Di Tocqueville, a Milano (corso Como). La zona è frequentata da molti giovani che si recano nei locali della movida.

Tra i feriti c'è una guardia giurata di 35 anni, che ha avuto una lite con un 21enne di origine marocchina per motivi ancora da accertare. Nello scontro è intervenuto anche un 55enne, che ha cercato di sedare gli animi. I due feriti sono stati trasportati in ospedale dal 118: il 21enne in codice verde al Fatebenefratelli, con una ferita alla testa, e la guardia giurata in codice giallo al Niguarda, con diverse contusioni. Nessuno, nonostante i traumi, è in pericolo di vita.

La polizia sta indagando sull'accaduto.