I due ubriachi che non possono più entrare in centro città

Via dal centro. Un uomo di 52 anni e una donna di 50 sono stati colpiti da un Daspo urbano che vieterà loro di entrare nel centro cittadino dopo essere stati fermati in via Mimose visibilmente ubriachi.

Dopo essere stati bloccati dai ghisa, il 52enne ha accusato un malore ma per tutta risposta si è scagliati prima contro i soccorritori e poi contro gli uomini in divisa, che nelle tasche gli hanno anche trovato un coltellino, motivo per cui è stato denunciato per possesso di oggetti atti a offendere.

"A seguito dei controlli effettuati, la polizia locale ha inoltre disposto due Daspo urbani nei confronti di entrambi i soggetti, ritenuti responsabili di condotte moleste e pregiudizievoli per la pubblica sicurezza", ha fatto sapere l'amministrazione in una nota. Spiegando che "la misura di prevenzione adottata impone ai destinatari il divieto di accedere alle vie del centro cittadino".