Il divieto di vendere alcolici in centro a Milano per la partita del Milan

Niente alcolici in centro a Milano per prevenire disordini in città durante Milan - Rennes, valida per i sedicesimi di finale dell'Europa League. La partita si giocherà alle 21 di giovedì 15 febbraio allo stadio G. Meazza. A deciderlo è il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, che lo ha comunicato con una nota.

Per assicurare il sereno svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire possibili turbative per l'ordine pubblico dovute all'eventuale abuso di bevande alcoliche, il prefetto ha disposto il divieto della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante, senza inibirne l'ordinario consumo con servizio al tavolo.

Il divieto sarà in vigore dalle ore 8 alle ore 20 del 15 febbraio nella zona centro e dintorni, corso Como, zona Darsena, zona Sempione e nelle vie adiacenti, e dalle ore 12 alle a mezzanotte nella zona di San Siro e dintorni.