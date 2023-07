La 70enne che va a fare una denuncia, poi morde un agente e ne prende a pugni un altro

Era convinta che quegli agenti non le stessero dando la giusta attenzione. Così ne ha preso a pugni uno e ne ha azzannato un altro. Una donna di 70 anni, cittadina brasiliana, è stata denunciata martedì a Milano con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver aggredito due poliziotti all'interno del commissariato di Lorenteggio.

In mattinata è stata la stessa 70enne a presentarsi nella struttura di via Primaticcio per presentare una denuncia, anche se - probabilmente in stato confusionale - non è stata in grado di chiarire con precisione per cosa. Improvvisamente, però, la signora ha dato in escandescenze e ha iniziato a insultare i poliziotti.

Dalle parole ai fatti il passo è stato brevissimo e la donna ha preso a pugni un agente e ha morso all'avambraccio un altro, poi finito in ospedale con una prognosi di 11 giorni. La giornata della 70enne è invece finita con una denuncia.