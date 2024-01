Cammina sul marciapiede, non vede la grata aperta e precipita nel vuoto

È precipitata per diversi metri dopo essere caduta in una grata aperta sul marciapiede dove stava camminando. Una donna di 50 anni è rimasta ferita giovedì pomeriggio, attorno alle 15, in via Delle Ande, in zona Lampugnano a Milano.

La donna, che non è in pericolo di vita, ha riportato comunque delle serie ferite. La 50enne non ha visto la grata aperta - e segnalata - dove sotto stavano lavorando alcuni operai. La signora è piombata loro addosso precipitando per 3-4 metri.

La 50enne è stata poi estratta dai vigili del fuoco e affidata alle cure del 118 che l'ha trasportata in codice giallo all'ospedale San Carlo per un trauma cranico e un trauma addominale. Contuso anche un operaio di 39 anni, che però ha rifiutato le cure. Gli accertamenti dopo l'incidente sono stati svolti dalla polizia locale.