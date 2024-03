Gli appelli per ritrovare Edoardo Galli, il giovane scomparso nel nulla

La vicenda della famiglia Galli tiene in ansia la comunità di Colico e l'intera Lombardia. L'ultimo appello, in ordine temporale, racconta LeccoToday, è della sindaca Monica Gilardi: “I giorni passano, leggevo che stanno facendo delle ricerche in Valsassina, in montagna, ma non ho novità sull'accaduto”. Spiega la prima cittadina dell'Alto Lago, paese di residenza di Edoardo Galli, il 17enne scomparso da giovedì. “Ho mandato un messaggio alla famiglia mettendoci a disposizione, anche se come Comune non siamo coinvolti nelle ricerche. Spero che Edoardo si faccia sentire in qualche modo, almeno per rincuorare i genitori”, afferma la sindaca. Quella di Edoardo “è una famiglia come tante, lui è un liceale di quasi 17 anni. Quando si dice un bravo ragazzo. Io non riesco a darmi delle motivazioni”, aggiunge Gilardi in merito all'allontanamento volontario. “Spero che chi sta procedendo con le indagine riesca in qualche modo a rintracciarlo, però è proprio sparito nel nulla. Immagino i genitori in che stato d'ansia e di angoscia siano in questo momento”, conclude.

Intanto le ricerche in queste ore vanno avanti senza sosta e senza tralasciare nulla. Lunedì sera le attività di ricerca si sono concentrate sul monte Legnone, la cima più alta della provincia di Lecco e del settore più occidentale delle Alpi Orobie, nella zona dell'Alto Lario al confine con la Valtellina. I vigili del fuoco e i tecnici del soccorso alpino hanno cercato per ore tra i boschi, anche con l'aiuto di droni con sensori notturni per setacciare meglio le zone d'alta montagna, senza però trovare tracce del 17enne. Si prosegue, con il coordinamento della Prefettura di Lecco e un'ampia squadra di soccorsi.

Il papà Alessandro: “Siamo distrutti”

“Torna subito, ti aspettiamo a braccia aperte, siamo distrutti e ci manchi tantissimo. Quindi torna subito che ti aspettiamo tutti, papà, mamma, sorella e anche tutti i tuoi amici che non si capacitano di questa cosa e che non vedono l'ora di poterti riabbracciare”. È il nuovo appello lanciato in tv dal papà di Edoardo, “molto appassionato di politica e in questo senso le sue ricerche recenti” sul web “sono di pacifismo e di aiuto”, ha spiegato il padre Alessandro intervenendo al telefono durante la trasmissione Mattino Cinque su Canale 5.

“Non abbiamo certezza di nulla, però è un'ipotesi da non scartare”, ha aggiunto il papà in riferimento all'eventualità della fuga in Russia, visto che il giovane ha il doppio passaporto, italiano e russo, in quanto la madre è di origini russe. Sempre secondo quanto riferito dal papà, negli ultimi giorni Edoardo non aveva manifestato alcuna intenzione di allontanarsi anzi “aveva programmato delle cose da fare e addirittura un itinerario estivo di vacanza in montagna. Voti negativi come può capitare” o “le classiche discussioni in famiglia” ma “nulla che lasciasse immaginare una cosa del genere, è scioccante”. Una delle poche certezze, invece, “è che dovrebbe aver preso il treno che andava verso Milano” da Morbegno (Sondrio), dove frequenta il liceo scientifico.

Edoardo è scappato in Russia?

Il ragazzo ha fatto perdere le sue tracce giovedì 21 marzo, quando non si è presentato a scuola, il liceo Nervi-Ferrari di Morbegno che frequenta con ottimi voti. Una volta uscito di casa, come ogni mattina, Edoardo non ha mai raggiunto il prestigioso istituto (considerato fra i migliori licei d'Italia per l'alto livello di istruzione), ma ha fatto perdere le proprie tracce. Dopo l'allarme fatto scattare dai genitori, che non sono più riusciti a contattarlo al telefono, gli inquirenti si sono mossi da subito sulle sue tracce. Pare molto probabile che il giovane sia salito su un treno in direzione Milano, forse intenzionato a fuggire dall'Italia. Non vi è certezza, ma da informazioni raccolte in paese pare che Edoardo avesse espresso nel recente passato la volontà di raggiungere la Russia, paese natio della madre.

Quanto è certo è che il ragazzo, per come viene descritto da persone che lo conoscono e lo hanno frequentato a lungo, è caratterizzato da grande sensibilità e bontà d'animo, profondamente pacifista e idealista. Non si esclude possa essere andato in crisi personale anche a causa del forte stress causato dallo studio.

Ricerche online 'sospette'

Di recente l'adolescente avrebbe cercato online informazioni su come sopravvivere in montagna senza cibo e senza acqua, e si sarebbe aggiornato sugli sviluppi della guerra in Ucraina. Elementi che, alla luce degli ultimi sviluppi, sembrano diventare sempre più rilevanti. La famiglia, che ha lanciato appelli insieme a quelli dell'associazione Penelope, non trascura nessuna ipotesi. Da casa mancherebbe anche il suo sacco a pelo. Il timore è che, vista la sua indole pacifista, possa essere intenzionato a muoversi verso la Russia. Il minorenne, fra l'altro, è dotato di doppio passaporto italiano-russo.

La descrizione di Edoardo Galli

Edoardo Galli, 180 centimetri di statura, ha una corporatura normale, capelli castano chiari e occhi grigi. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto di jeans di colore blu scuro, un pile e pantaloni beige, una camicia marrone a quadri, scarpe bianche Adidas. Solitamente porta gli occhiali (fotocromatici), ma usa anche le lenti a contatto. Sul sopracciglio destro ha una piccola cicatrice. La prefettura ha diffuso foto e descrizione dell'adolescente, specificando che “chiunque dovesse avere notizie o avvistare il ragazzo deve darne pronta comunicazione alla stazione dei carabinieri di Colico, al numero 0341-940106”.