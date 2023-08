Droga della pazzia, cocaina e hashish tra gli scaffali del negozio

Dovrà restare chiuso per 10 giorni il minimarket "Mr Alimentari" di via Giovanni da Cermenate a Milano. Lo ha deciso il questore di Milano e il decreto di sospensione della licenza è stato notificato al locale polizia nella giornata di mercoledì 9 agosto.

La sospensione del locale, precisano da via Fatebenefratelli, è scattata ai sensi dell'articolo 100 del Tulps che prevede che il questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel caso costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Dalla questura, più nel dettaglio, precisano che il provvedimento è scattato perché lo scorso luglio, a seguito di diverse segnalazioni in merito a un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, il titolare era stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante gli accertamenti l'uomo aveva consegnato spontaneamente ai poliziotti 5 grammi e mezzo di shaboo oltre a due grammi di cocaina, due grammi e mezzo di hashish, sette pastiglie di yaba (la droga della pazzia) e banconote per un totale di 1.465 euro. Non solo, durante la perquisizione del locale è saltato fuori un involucro in cellophane con 1,76 grammi di cocaina, mentre nella cantina erano state trovate 193 bustine di plastica trasparenti "utilizzate verosimilmente per il confezionamento della sostanza stupefacente", precisano da via fatebenefratelli, oltre una pistola scacciacani priva di caricatore e di tappo rosso. Il titolare, già noto alle forze dell'ordine, era stato arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.