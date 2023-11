Vende la droga online (con tanto di recensioni) e consegna a domicilio

Un disoccupato che vende droga (online). Lo hanno scoperto i militari della guardia di finanza di Varese. Sulla carta non lavorava ma in realtà vendeva droga, con un giro d’affari stimato di circa 50mila euro (con due chili di hashish da confezionare e spedire ai clienti per un totale di circa 5mila dosi). E un lavoro, regolare, rifiutato perché meno remunerativo.

Il giovane importatore di hashish è stato arrestato nei giorni scorsi dai finanzieri dopo aver intercettato un carico di droga a lui destinato proveniente dalla Spagna all’aeroporto di Malpensa. I militari delle fiamme gialle, seguendo la destinazione del carico sono arrivati fino a un appartamento di Sesto San Giovanni (Milano) dove hanno trovato altra droga, per un totale di circa due chili di sostanza stupefacente, e 12mila euro in contanti insieme a tutto l’occorrente per confezionare e preparare le dosi.

Droga venduta sui social col cellulare della madre

Secondo quanto ricostruito dalle indagini il giovane vendeva le dosi tramite un sistema di messaggistica social, con un servizio di home delivery. Il cliente ordinava le dosi attraverso contattando il giovane tramite un account su una nota piattaforma social network, le pagava e forniva il proprio indirizzo per la ricezione dello stupefacente.

Dopo la consegna, in diverse occasioni, il cliente ha anche lasciato alcune “recensioni” per qualità della merce e del servizio (per esempio "fratello sto hash veramente top, sapore pulito e dolce e high consistente"). Da quanto emerso dai primi accertamenti, inoltre, il giovane si serviva di almeno quattro identità differenti per poter svolgere in incognito la sua attività illecita e usava anche un cellulare abbinato al nominativo della propria madre.