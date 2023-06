In centro a Milano il magazzino con 1 quintale di droga: preso il pusher che viveva con la mamma

Più di settanta chili nel magazzino in pieno centro. Il resto nella casa in cui viveva con sua mamma. Un uomo di 34 anni - Ambrogio Lofrano, con precedenti - è stato arrestato giovedì a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso con oltre un quintale di droga.

A incastrarlo sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato Monforte Vittoria, che nei mesi scorsi avevano ricevuto numerosi esposti dai residenti di zona Dateo che segnalavano continui episodi di spaccio. Dopo una rapida indagine, i poliziotti si sono concentrati sulla figura del 34enne, già arrestato una decina di anni fa proprio per droga.

Nel pomeriggio di giovedì, poco dopo le 17, gli investigatori hanno visto l'uomo entrare in un magazzino di via della Commenda per poi uscire un'ora dopo, quando gli agenti hanno deciso di intervenire. All'interno del box, stando a quanto riferito, sono stati trovati più di 73 chili di hashish suddivisi in panetti. I poliziotti si sono quindi spostati a casa sua - un appartamento in piazza Dateo condiviso con la madre -, da dove sono saltati fuori altri 23 chili di "fumo" e 420 grammi di cocaina, nascosti tra la camera da letto e la cucina. Il 34enne è stato così arrestato in flagranza di reato e portato nel carcere di San Vittore.