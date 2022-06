Streamer derubato in diretta Twitch in Duomo: spettatori lo avvisano, lui blocca il ladro

Derubato in diretta. Letteralmente. Un uomo di 35 anni, uno streamer famoso su Twitch con il nome di "Erkole", è stato "scippato" nella notte tra lunedì e martedì in piazza Duomo a Milano, mentre stava trasmettendo una live sul suo canale social.

Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, il blitz del ladri - che erano in due - è avvenuto verso mezzanotte e mezza in pieno centro città. Il 35enne sarebbe stato avvicinato da un ragazzo che gli avrebbe chiesto delle indicazioni per raggiungere Porta Venezia, mentre il complice avrebbe preso uno zaino che la vittima aveva poggiato a terra per poi fuggire.

Sono stati gli spettatori della diretta a segnalare nei commenti ad "Erkole" il furto subito, tanto che lo streamer ha subito reagito bloccando uno dei due malviventi, un 24enne cittadino algerino, con precedenti e irregolare in Italia. Il giovane è stato poi dichiarato in arresto dalla polizia con l'accusa di furto con destrezza in concorso.

Il bottino, composto quasi esclusivamente da materiale elettronico, è invece sparito nel nulla. Lo stesso streamer - come mostra poi una seconda live pubblicata su Twitch - ha poi fatto un giro in Duomo sperando di ritrovare lo zaino, senza successo.