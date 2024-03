Fanno esplodere il bancomat nella notte e rubano 60mila euro

Un'esplosione controllata per far saltare in aria il bancomat di una banca e rubare i soldi in contanti contenuti nell'apparecchio. La 'banda del bancomat' è tornata a colpire. Il furto nella notte tra sabato e domenica a Morazzone (Varese). Stando alle stime i ladri sono fuggiti con un bottino di 60mila euro dalla filiale di una banca Bpm.

La notizia è stata diffusa solo martedì dai carabinieri della Compagnia Saronno, che indagano. Secondo quanto accertato dai militari, i ladri hanno fatto saltare il bancomat dell'istituto bancario, appena ricaricato per far fronte ai prelievi del fine settimana, forse usando del gas.

Secondo gli inquirenti si tratta di professionisti, visto che sono riusciti a scappare con i 60mila euro. Gli inesperti, molto spesso, infatti, facendo saltare il bancomat bruciano il denaro rendendo vano il colpo. Gli accertamenti sono in corso a partire dai filmati delle telecamere di videosorveglianza. La filiale della Bmp, in via Libertà, è rimasta chiusa lunedì.