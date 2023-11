In Duomo 37 passeggini vuoti per ricordare i bambini di Israele rapiti

Un flash mob in piazza Duomo per ricordare i bambini rapiti da Hamas. La manifestazione è stata organizzata per richiamare l’attenzione sugli israeliani, in particolare i più piccoli, ancora prigionieri del gruppo terroristico a Gaza. Il flash mob è solo uno dei tanti che si sono svolti in diverse città europee.

Di fronte alla cattedrale di Milano 37 passeggini vuoti con le foto dei bambini rapiti. Un palloncino, bianco o rosso, per ogni passeggino esposto. L’obiettivo è mettere in luce la tragedia che si sta consumando ai danni di chi non ha alcuna colpa. Il motto, come riporta anche la pagina Instagram Israele in Italy, è "Bring them home", riportiamoli a casa.

Qualche giorno fa, il governo israeliano ha diffuso le fotografie e le storie di 28 bambini e ragazzi fino ai 17 anni. Quei minori che sono stati rapiti il 7 ottobre, giorno dell’attacco di Hamas.