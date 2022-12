Ruba la batteria d'emergenza dall'auto in sosta ma viene visto dai poliziotti

Stava rubando all'interno di un'auto in sosta, ma è stato sorpreso e arrestato.

E' successo in via Oglio nella notte di sabato 17 dicembre a Milano, verso le quattro. A sorprenderlo sono stati gli agenti di polizia, in pattuglia in zona Corvetto. L'uomo, un cittadino romeno di 23 anni, aveva appena infranto il vetro di un'auto parcheggiata sulla strada, di proprietà di un 34enne della zona, e aveva portato via un avviatore di emergenza.

I poliziotti lo hanno bloccato e arrestato per furto aggravato.