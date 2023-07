Malmenato e rapinato in zona movida di corso Como

Due giovani egiziani, di 19 e 20 anni, sono stati fermati dalla polizia per aver rubato il cellulare a un uomo di 27 anni in via de Tocqueville, un'area molto frequentata per la vita notturna a Milano.

La rapina è avvenuta nella notte, poche ore fa.

Nonostante la vittima sia stata spinta e strattonata, non ha subito danni fisici e non è stato richiesto l'intervento di un'ambulanza. I due giovani hanno preso il suo telefono. Grazie alla funzione di geolocalizzazione del dispositivo, gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia sono riusciti a rintracciare i due ladri e ad ammanettarli.