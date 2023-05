Le ladre che rubano una Louis Vuitton (con 16mila euro dentro) nel negozio Dolce e Gabbana

Fallito il colpo. Fallita la fuga. Due donne - una 45enne e una 51enne, entrambe cittadine bulgare - sono state denunciate sabato pomeriggio dalla polizia con l'accusa di tentato furto aggravato dopo aver cercato di rubare una borsa Louis Vuitton a una 53enne dell'Azerbaijan in visita a Milano per turismo.

Le due, stando a quanto ricostruito dagli agenti, hanno seguito la loro vittima all'interno del negozio Dolce e Gabbana di via Montenapoleone e lì, approfittando di un suo momento di distrazione, le hanno portato via la borsa griffata, al cui interno c'erano i documenti ma soprattutto 16mila euro in contanti.

Le ladre sono però state sorprese dall'addetto alla sicurezza dello store, che le ha bloccate e ha poi allertato la polizia. Gli uomini delle volanti hanno identificato e indagato a piede libero le donne, mentre il bottino è stato restituito alla turista.