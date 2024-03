I ladri col jammer e il colpo in centro a Milano: ripulito un Porsche Cayenne

Riuscito il colpo, fallita la fuga. Due uomini - 45 e 69 anni, entrambi italiani con precedenti - sono stati arrestati lunedì pomeriggio a Milano con l'accusa di tentato furto pluriaggravato dopo aver ripulito un Porsche Cayenne che era parcheggiato in via San Marco, in pieno centro città.

A fermare i due sono stati i poliziotti della squadra investigativa del commissariato Centro, che erano impegnati in alcuni servizi per la prevenzione dei furti a bordo auto. Dopo aver agganciato la coppia in via Silvio Pellico, gli agenti hanno seguito il 45enne e il 69enne fino in Brera, dove il più grande dei due è sceso dalla vettura e si è avvicinato a un Cayenne che il proprietario, un 35enne italiano, in quel momento stava parcheggiando.

Dopo aver "pedinato" la vittima per qualche secondo, il ladro è tornato indietro e ha preso dal veicolo una valigia, un Rolex Gmt Master e uno zaino con un pc all'interno. Raggiunto il complice che era rimasto a bordo della loro macchina, i due hanno cercato di scappare ma sono stati subito bloccati e arrestati. I poliziotti hanno poi accertato che i due erano in possesso di un jammer, un disturbatore di frequenza in grado di inibire il segnale di chiusura delle auto.