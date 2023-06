Il ragazzo che voleva fare la spesa 'gratis' al Carrefour ​

Mancano pochi minuti alle 3 di notte di venerdì. C’è un ragazzo abbastanza giovane che passeggia lungo i corridoi del supermercato Carrefour di piazzale Siena a Milano. Con sé ha un sacchetto di plastica di quelli per mettere gli alimenti surgelati. Lo sta riempiendo con ogni tipo di prodotti. A quell’ora la guardia giurata incaricata della sicurezza del negozio sa che deve avere sempre gli occhi aperti. Per questo da lontano continua a osservare il giovane cliente.

Al termine della sua passeggiata nel super, con il sacchetto pieno di merce, il ragazzo va verso l’uscita riservata a chi non ha acquistato nulla. E non è il suo caso. Lo sa lui e lo sa soprattutto l’addetto alla sicurezza, un 53enne del Togo. Che si piazza davanti all’uscita. Il ragazzo col sacchetto colmo cerca di divincolarsi e scappare con la ‘sua’ spesa. Ma l’addetto sa fare il suo lavoro e lo trattiene fino all’arrivo delle sirene blu.

Gli agenti della polizia di Stato fanno il resto e arrestano il giovane, un 20enne milanese di origine straniera. Stava cercando di rubare circa 250 euro di merce. Per lui l’accusa è quella di tentata rapina. La stessa sorte toccata alcune ore prima, alle 15.30, a un italiano nel Carrefour di CitiyLife. In quel caso l’uomo, processato per direttissima, voleva portare via prodotti per un valore di 280 euro.