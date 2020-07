Furto in casa: smurano la cassaforte con dentro orologi di pregio

Si è recata a casa della madre e ha scoperto che nell'abitazione erano entrati i ladri. E' successo a Milano nel pomeriggio di giovedì 30 luglio, verso le tre, in viale Teodorico, zona Fiera-Portello.

La figlia, una quarantaseienne, ha quindi chiamato la polizia. Sul posto sono arrivati gli agenti della questura. La porta d'ingresso dell'abitazione era danneggiata e forzata. In casa, apparentemente, non vi era disordine, ma i malviventi avevano "smurato" la cassaforte, che conteneva sei o sette orologi di un certo valore.

Le indagini per risalire ai responsabili sono in corso. Intanto è stata avvertita anche la proprietaria dell'appartamento, una settantanovenne che in questo periodo si trova fuori città.