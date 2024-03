Milano, blitz degli ambientalisti nella notte: 60 macchine con le gomme a terra

Gomme a terra. E un bigliettino sul parabrezza. Raid degli ambientalisti nella notte a Milano, dove a decine di macchine sono stati sgonfiati gli pneumatici. Il blitz, stando a quanto raccontato sui social da "The Tyre Extinguishers", il gruppo responsabile della protesta, è avvenuto in zona Città Studi. "Abbiamo sgonfiato le ruote ad almeno 60 Suv a Milano. Abbiamo perso il conto esatto", hanno esultato su Twitter.

Sulle vetture colpite è stato lasciato un foglio con il motivo della protesta: "Attenzione, il tuo suv uccide - si legge -. Abbiamo sgonfiato una o più dei tuoi pneumatici. Ti arrabbierai, ma non prenderla sul personale. Non sei tu, è la tua auto. L'abbiamo fatto perché andare in giro per le aree urbane con un’auto cosi enorme ha conseguenze altrettanto enormi per gli altri. Le case automobilistiche cercano di convincerci che abbiamo bisogno di auto massicce, ma i suv e le 4x4 sono un disastro per il nostro clima. I suv sono la seconda causa dell’aumento globale delle emissioni di anidrite carbonica nell’ultimo decennio, più dell’intera industria aeronautica", prosegue il biglietto.

"Il mondo sta affrontando un’emergenza climatica. Secondo l'Onu milioni di persone stanno già morendo per cause legate al cambiamento climatico, siccitá, uragani, inondazioni, migrazioni forzate, fame. Finora, gli impatti su di te sono stati probabilmente minimi. Abbiamo bisogno di un'azione di emergenza per ridurre immediatamente le emissioni. Stiamo prendendo le azioni nelle nostre mani perché i nostri governi e politici non lo faranno", hanno spiegato gli attivisti.

"Anche se non ti interessa l’impatto sulle persone lontane da te, ci sono conseguenze anche per i tuoi vicini. I suv causano più inquinamento dell’aria rispetto alle auto più piccole. I suv hanno più probabilità di uccidere persone nelle collisioni. Studi psicologici mostrano che i conducenti di suv sono più propensi a correre rischi sulla strada - si legge ancora. I suv sono inutili, è pura vanità. Ecco perché abbiamo intrapreso questa azione. Non avrete difficoltà ad andare in giro senza il vostro succhiabenzina, potete - hanno concluso gli attivisti - andare a piedi, in bicicletta o con i trasporti pubblici".

I "The Tyre Extinguishers" si presentato come un gruppo che farà "diventare impossibile possedere un suv in tutte le aree urbane del mondo". Già a gennaio dello scorso anno una protesta simile era avvenuta a Milano, in quel caso firmata dal collettivo "suv-versive".