Incendio in appartemento: muore una donna

Una donna morta e altre otto persone intossicate. Questo il bilancio di un incendio scoppiato in un condominio di Gallarate, comune del Varesotto al confine con l'hinterland milanese.

Sul posto sono accorsi 118, con quattro ambulanze e due automediche, e i vigili del fuoco, con diversi mezzi, che hanno evacuato il palazzo. A perdere la vita nel rogo, una signora di 78 anni. Mentre in totale sono state soccorse 24 persone, di cui 8 poi trasportate all'ospedale per via dei sintomi da intossicazione da fumo.

Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di venerdì 2 dicembre, verso le 17, nell'abitazione della vittima, al piano rialzato del condominio di sette piani. Per la 78enne non c'è stato niente da fare: i soccorritori ne hanno constatato il decesso sul posto. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l'incendio.