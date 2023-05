Incendio devasta un'azienda che produce scatole

Un incendio ha devastato una fabbrica di scatole di via Trento 22 a Sant'Ilario (frazione di Nerviano, hinterland nord-ovest di Milano) nel pomeriggio di mercoledì 10 maggio.

Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio, intorno alle 14, e hanno interessato l'interno del capannone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Nerviano con diversi mezzi. Secondo quanto appreso da MilanoToday le lingue di fuoco erano alimentate da rotoli di cartone, carta e alcuni bancali. Tutto materiale presente all'interno del capannone.

Intorno alle 16.15 i vigili del fuoco di via Messina sono riusciti a spegnere le fiamme. Attualmente è in corso lo smassamento, operazione attraverso la quale si separano dal mucchio le parti ancora incandescenti e poi si spengono utilizzando acqua. Non risultano persone ferite o intossicate, anche se la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza.