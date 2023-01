Sul posto sono subito stati inviati i vigili del fuoco che hanno rapidamente domato il rogo del convoglio al binario 3. Il personale del treno ha informato le forze dell'ordine che stanno ora indagando per capire la causa dell'incendio.

Non dovrebbero esserci feriti o intossicati

Incendio in un treno in Centrale, fiamme in un bagno