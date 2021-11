Incendio in via Regaldi a Milano, fiamme devastano un appartamento

Un incendio è divampato in un appartamento al civico 6 di via Regaldi a Milano (zona Affori) nella tarda mattinata di mercoledì 10 novembre.

Le fiamme, nel dettaglio, sono scoppiate intorno alle 12:30 al secondo e ultimo piano di una palazzina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con un'autobotte. Le fiamme sono state domate nel giro di qualche minuto e, fortunatamente, non si registrano né feriti né intossicati. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare il rogo che ha sollevato un'alta colonna di fumo nero, sul caso sono in corso accertamenti.