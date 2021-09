Incendio in via dei Missaglia a Milano: fiamme devastano orti comunali

/ Via dei Missaglia

Incendio in via dei Missaglia a Milano nel pomeriggio di mercoledì 8 settembre. Le fiamme sono divampate intorno alle 16:00 e hanno distrutto alcuni ricoveri per gli attrezzi degli orti a lato della strada.

Le lingue di fuoco hanno alzato una densa colonna di fumo nero visibile da diverse centinaia di metri di distanza. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con due autopompe e due autobotti. Per il momento non risultano né feriti né intossicati. Sul luogo dell'incendio è intervenuta anche la polizia locale.