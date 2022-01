Incendio in via Padova: 4 persone in ospedale

Un incendio è divampato per cause non ancora accertate intorno alle 9 di domenica nell'appartamento dove abita una pensionata di 86 anni, al quarto piano di un palazzo in via Padova, alla periferia di Milano.

L'anziana ha avuto un malore ed è stata trasportata all'Istituto Città Studi. Altri 3 inquilini dello stabile hanno inalato fumo e sono stati condotti per controlli all'ospedale di Sesto San Giovanni (Milano). Le fiamme sono state rapidamente spente dai pompieri.