Incendio a Pessano (Milano), ditta in fiamme e operai evacuati

Fiamme in un capannone e operai evacuati. È successo verso le 17 di martedì 24 agosto in una ditta meccanica di via Ruffilli a Pessano con Bornago, hinterland nord est di Milano.

Sul posto sono accorsi un'ambulanza del 118, carabinieri e due squadre dei vigili del fuoco che stanno lavorando per domare il rogo, divampato per cause ancora da accertare e che dovrebbe essere sotto controllo.

Dopo che, intorno alle 17, è stato lanciato l'allarme, i dipendenti dell'azienda sono stati subito fatti evacuare e al momento non si registrerebbero feriti. I rilievi di legge per accertare l'origine del rogo sono affidati ai militari.