Finisce con l'auto contro le macchine in sosta e scappa via: l'incidente

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro altre due vetture, ribaltandosi. Poi, scappa senza prestare soccorso ai feriti, che tra l’altro stando ad alcune testimonianze viaggiavano con lui.

Il particolare incidente è avvenuto attorno all’1 della notte tra martedì e mercoledì, in via Giambellino a Milano. Due ambulanze e un’automatica dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono intervenute sul posto in codice giallo: i due feriti, 26 e 44 anni, sono stati trasferiti in verde negli ospedali San Paolo e San Carlo.

Presenti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Ai ‘ghisa’ il compito di fare i rilievi e gestire l’emergenza. Stando a quanto riferito dalla centrale operativa di piazzale Beccaria, il conducente dell’auto, un vero e proprio ‘pirata della strada’, sarà indagato per omissione di soccorso.