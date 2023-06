Incidente sull'Autostrada A1, traffico bloccato: 6km di coda

Un incidente ha paralizzato il traffico sull'autostrada A1 Milano-Piacenza nel primo pomeriggio di venerdì 23 giugno.

Tutto è accaduto poco dopo le 12.30 nel tratto tra lo svincolo della A58 Teem e l'uscita di Lodi, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Un uomo di 76 anni pare abbia urtato un guard-rail dell'autostrada nei pressi di un cantiere autostradale.

Inizialmente le condizioni dell'anziano sembravano serie, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice giallo. Fortunatamente non è successo nulla di grave (è stato trasportato in codice verde a Lodi), ma il traffico sull'arteria stradale è completamente paralizzato. Si registrano code per circa 6 chilometri in direzione Sud e rallentamenti per curiosi verso Milano.