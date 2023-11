Grave incidente sull'Autostrada A8, alle porte di Milano: lunga coda

Traffico in tilt lungo l'Autostrada A8 tra Milano Nord e Fiera Milano. Nella serata di domenica, attorno alle 21.30, diversi veicoli si sono scontrati tra loro. Nell'incidente diverse persone sono rimaste ferite.

Sul posto l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato tre ambulanze e un'automedica in codice rosso. Tre i pazienti soccorsi: un uomo di 44 anni e due donne di 62 e 77 anni. Ancora non sono note le loro condizioni ma nessuno dovrebbe essere in pericolo di vita.

La polizia stradale di Novate è l'incaricata di fare i rilievi e gestire il traffico. Secondo Autostrade per l'Italia si creata una lunga coda dal km 5 in poi, tra Milano Nord e Fiera Milano.