Sangue sul volto e una gamba rotta: grave incidente per un motociclista

Sangue sul volto e una probabile frattura di tibia e perone. Grave incidente stradale per un motociclista di 60 anni nel primo pomeriggio di lunedì, a Bollate (Milano). Il 60enne, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto lungo via Leonardo Da Vinci. Poco dopo le 14. Ad avere la peggio è stato proprio il centauro.

Su posto sono intervenuti i soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza con automedica e ambulanza in codice rosso. Per il ferito è stato necessario il trasporto all’ospedale San Gerardo di Monza. Era sveglio ma sanguinava dal viso e aveva una probabile doppia frattura alla gamba, riferiscono dalla centrale operativa Areu.

Per fare i rilievi, in via Da Vinci sono arrivate le pattuglie della polizia locale di Bollate. Il 60enne, che avrebbe fatto un 'volo' di circa 4 metri, è l’unico ferito dell’incidente. Il traffico nella zona è rimasto rallentato per permettere soccorsi e rilievi.