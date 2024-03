Incidente in centro a Milano: travolta da una moto e sbalzata contro un bus Atm

Prima è stata falciata da una moto e sbalzata contro un bus Atm (immobile alla fermata), poi è stata trasportata in ambulanza al Policlinico. Incidente in via Francesco Sforza a Milano nella mattinata di lunedì 25 marzo, ferita una donna di 51 anni.

Tutto è successo un attimo prima delle 10, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti di piazza Beccaria, sul posto per i rilievi e per gestire il traffico; secondo quanto trapelato sembra che la donna stesse attraversando la strada.

Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato due ambulanze e un’automedica in codice rosso. Fortunatamente non è successo nulla di grave: la donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico, secondo quanto trapelato avrebbe riportato un trauma alla gamba. Illeso, invece, il motociclista di 40 anni che ha rifiutato i soccorsi.