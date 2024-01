Schianto in galleria: ragazza di 26 anni morta nell'incidente

Una ragazza di 26 anni morta e un ragazzo di 23 anni ferito. È il tragico bilancio di un grave incidente avvenuto 15 minuti prima delle 5 di sabato sull'Asse interurbano di Bergamo all'altezza di Bonate Sopra.

La 26enne viaggiava su un'auto che si è schiantata contro una galleria. Alla guida c'era il 23enne, rimasto ferito nell'impatto, mentre per lei non c'è stato nulla da fare. Dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza hanno inviato sul posto due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Per il conducente è stato necessario il trasporto in ospedale, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Secondo le prime indicazioni nell'incidente non sono rimaste coinvolte altre vetture.