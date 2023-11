Schianto tra bici e una Mercedes: uomo morto sul colpo

Tragico incidente mercoledì sera a Solaro, nel Milanese, dove un ciclista è morto dopo essere stato travolto da un'auto. Il dramma è avvenuto poco dopo le 23 in via Roma, il tratto di strada cittadino della Statale 527, la Saronno-Monza.

Lì, per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo in bici - che dalle prime informazioni sarebbe un 50enne di origni sudamericane - si sarebbe scontrato con una Mercedes. Nonostante l'immediato intervento di un'ambulanza e un'auto medica del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ciclista.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Rho. Ai militari spetterà ora il compito di ricostruire le cause e la dinamica esatta dello schianto.