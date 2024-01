Perde il controllo della moto e cade sul ponte: uomo grave. L'incidente

Avrebbe fatto tutto da solo il motociclista rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sul ponte Guido Crepax (ponte delle Milizie), tra viale Cassala e viale Misurata a Milano. Almeno così risulta agli agenti della polizia locale che sul posto sono intervenuti con diverse volanti per fare i rilievi nel corso della notte di martedì.

L’incidente è avvenuto poco prima dell’una. In quel momento il motociclista, una persona di circa 40 anni, avrebbe perso il controllo della propria moto e sarebbe caduto per terra, sbattendo in modo violento contro il suolo. Le sue condizioni, stando alle prime informazioni, sono sembrate gravi fin da subito.

Sul ponte, che scavalca il Naviglio Grande, sono arrivati i soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza con un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Il ferito è stato quindi trasportato all’ospedale Niguarda di Milano, dove è arrivato in condizioni delicate.

Dalla centrale operativa della polizia locale di Milano, in mattinata hanno confermato che nell’incidente non sembra essere rimasto coinvolto nessun altro veicolo, oltre alla motocicletta del centauro.