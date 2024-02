Schianto tra auto sulla statale, 3 giovani in ospedale

Incidente tra due automobili nella notte tra sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024, a San Vittore Olona (Milano), sulla strada statale del Sempione, all'incrocio con via Monte Grappa. Lo schianto è avvenuto intorno alle quattro e venti di notte.

Allertati in codice rosso i sanitari del 118. In ausilio, sul posto, sono arrivati anche i vigili del fuoco da Milano, oltre ai carabinieri di Legnano per mettere in sicurezza la strada e determinare l'esatta dinamica dell'incidente.

Feriti quattro giovani tra i 21 e i 28 anni, in condizioni meno gravi di quanto previsto inizialmente. Tre di loro sono stati accompagnati al pronto soccorso: due in codice verde a Castellanza, uno in codice giallo a Legnano.