Tiziana e Morgan, morti dopo essere precipitati col suv dentro al lago

Si chiamavano Tiziana Tozzo e Morgan Algeri, 45 anni lei e 38 lui, le due vittime rimaste intrappolate nell'abitacolo del suv, una mercedes, che si è inabissato nelle acque del lago di Como sabato sera 6 gennaio. Lui, abitava a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo lei a Cantù nel comasco, racconta QuiComo.

Morgan Algeri era un pilota d’aerei della Scuola Volo Caravaggio, mentre Tiziana Tozzo era impiegata con un figlio di 14 anni. Era la loro prima uscita.

I corpi sono stati recuperati domenica mattina. La tragedia si è consumata alle 23, in un piazzola del parcheggio di Villa Geno affacciata sul lago. L'automobile, un suv Mercedes, era posteggiata a pochi metri dalla ringhiera quando è partita in avanti, sfondando la protezione e finendo nel lago, che in quel punto scende immediatamente di una decina di metri. L'allarme è stato lanciato da un testimone, che ha chiamato i soccorsi.

È il secondo incidente di questo tipo. Il 2 gennaio un'auto è finita dopo un volo di 40 metri da un dirupo, nelle acque del Lago di Como a Colico, in provincia di Lecco. A perdere la vita è stata Manuela Spargi, 56enne milanese. Nello stesso incidente sono rimasti feriti il marito della vittima, un 60enne, e un loro familiare di 79 anni, anche lui residente nel capoluogo meneghino. A recuperare i corpi dei sopravvissuti e della vittima era stato un vigile del fuoco di Milano fuori servizio, Ivano Ghidoni.