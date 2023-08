Lite davanti al bar: in due finiscono in ospedale

È finita in ambulanza e poi in ospedale la lite tra due uomini scoppiata davanti a un bar. L'accaduto nel pomeriggio di mercoledì 2 agosto, in via Giovanni Paisiello a Cinisello Balsamo (Milano).

Sul posto sono intervenuti 118, con due ambulanze, e poliziotti del commissariato della cittadina. I due contendenti sono stati soccorsi entrambi per ferite al volto, per fortuna non gravi, e trasportati in codice giallo e verde, rispettivamente all'ospedale Niguarda di Milano e al San Gerardo di Monza. In corso gli accertamenti degli agenti per chiarire meglio l'accaduto.