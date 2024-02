Così Malpensa sarà un aeroporto più sicuro

Un protocollo per rendere ancora più sicura Malpensa è stato siglato il 31 gennaio a Varese, in prefettura, con l'assessore alla sicurezza di Regione Lombardia Romano La Russa, il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, i sindaci di vari Comuni limitrofi all'aeroporto e i rappresentanti di Sea. Il protocollo, che resterà in vigore fino al 31 gennaio 2025, prevede il rafforzamento della sicurezza nelle aree dei Terminal 1 e 2 dell'aeroporto grazie a servizi straordinari delle polizie locali. Gli obiettivi, in particolare, riguardano la prevenzione dei furti, il contrasto al fenomeno dei taxi abusivi, la gestione del traffico automobilistico e delle modalità di sosta.

"Un'intesa importante - ha affermato La Russa - soprattutto per i viaggiatori che, spesso, sono presi di mira da ladri e borseggiatori che sfruttano la confusione e l'affollamento di queste zone di passaggio. La presenza degli agenti, soprattutto nelle ore serali e nei festivi, è fondamentale. Altro fenomeno grave che il protocollo Malpensa mira a combattere è quello dei taxi abusivi, perché crea un danno economico a chi esercita legalmente la professione e mette a rischio i viaggiatori che, affidandosi a sconosciuti, non hanno alcuna tutela". Sono 81 i tassisti abusivi individuati nel 2023 dalla guardia di finanza.

Tra gennaio e aprile 2023, grazie ai servizi aggiuntivi delle polizie locali, sono state emesse oltre 7mila sanzioni. Per quanto concerne i taxi abusivi, la presenza delle pattuglie ha svolto un'importante azione di deterrenza. In una decina di casi, gli agenti hanno identificato i presunti abusivi, arrivando a 3 fermi di veicolo e 4 sequestri delle autovetture.