Mamma trova la figlia di 2 anni morta nel lettino

Una mamma che trova la figlia di 2 anni morta nella culla. Il tentativo disperato di salvarla. E la rassegnazione al fatto di aver perso un figlio. Sono le drammatiche seguenze di quanto lunedì 4 settembre ha vissuo una mamma di 24 anni, nella Bergamasca.

Ora il pubblico ministero Maria Esposito ha disposto l'autopsia sulla bimba trovata morta nel lettino, a Martinengo (Bergamo). Quella mattina, la donna era andata a svegliarla per darle da mangiare, accorgendosi che non respirava più dopo averla presa in braccio. Nonostante il pronto intervento del 118 nell'appartamento di famiglia, situato in via Pinetti, per la piccola non c'era ormai più nulla da fare.

La procura, spiega BresciaToday, vuole far luce sulla tragedia e il magistrato ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti: come sempre in questi casi, si tratta di un atto dovuto per portare a termine le indagini. Pochi dubbi, infatti, che la piccola sia deceduta per cause naturali. Era infatti affetta da problemi psicomotori ed era in cura all'istituto neurologico "Carlo Besta" di Milano.

All'inizio del mese scorso, inoltre, era stata portata d'urgenza in ospedale a Treviglio a causa della febbre alta: i medici avevano riscontrato un'infezione da salmonella, era stata curata e dimessa. Proprio nel giorno del tragico decesso, era in programma una visita di controllo nel nosocomio. Gli esami del sangue svolti allora saranno analizzati dal medico che il sostituto procuratore incaricherà per l’autopsia, la cui data verrà fissata a breve.

La piccola lascia nel dolore l'intera famiglia: mamma Sokhna (operaia 24enne in una ditta di Ghisalba), il papà Elhadji di 32 anni (anche lui operaio in un'azienda di Romano), e un fratellino di 20 mesi. La famiglia, originaria del Senegal, si era da poco trasferita a Martinengo da Covo, piccolo comune della Bergamasca.