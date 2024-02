L'uomo che molesta i passeggeri in metro e litiga col personale Atm

Durante tutto il viaggio in metropolitana, da Cologno Monzese verso la Stazione Centrale di Milano, ha infastidito e molestato tutti gli altri passeggeri. Tanto che qualcuno si è attivato per allertare il personale dell'Azienda dei trasporti milanesi (Atm). Il loro arrivo, però, non è servito a calmare le acque. Al contrario, dopo una colluttazione, è stato necessario l'intervento della polizia di Stato, che alla fine lo ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Serata folle per un italiano di 52 anni, quella di lunedì. L'uomo è stato ammanettato poco prima delle 23 in piazza Duca D'Aosta, davanti alla stazione. Era arrivato lì a bordo della metropolitana verde M2 ma durante il tragitto il suo atteggiamento molesto aveva costretto gli altri passeggeri a segnalare tutto al personale Atm.

Una volta arrivato in Centrale, l'uomo ha iniziato a litigare con i dipendenti della società. Dalle parole il 52enne è poi passato ai fatti: strattonando e aggredendo i lavoratori Atm, che per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze. A bloccarlo e immobilizzarlo ci hanno pensato gli agenti delle volanti di polizia, arrivati su richiesta della stessa società dei trasporti.