Uomo muore in casa: il suo cane lo veglia per 4 giorni

Era morto da almeno 4 giorni e il suo cane ha continuato a vegliarlo e a stargli accanto. Sabato mattina in via Durini ad Arcore, in Brianza, è stato ritrovato il corpo senza vita di un pensionato.

Aveva 70 anni e da giorni i vicini non avevano sue notizie, così si sono decisi a chiamare la polizia locale che è intervenuta con i soccorritori del 118. I medici purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 70enne.

Secondo quanto è stato possibile apprendere, si tratterebbe di una morte naturale. Dopo il dramma, il cane dell'anziano è rimasto al suo fianco fino al tragico ritrovamento di sabato mattina.