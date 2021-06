Omicidio in casa, donna di 77 anni trovata morta. Fermato il nipote

Il dramma è stato scoperto alle cinque di venerdì mattina. Una donna di settantasette anni, Gabriella Cusaro, per terra, ormai senza vita, con lesioni alla testa, nella sua abitazione. Era presente il nipote, un ragazzo di ventisei anni, che viveva insieme alla zia dopo avere avuto, pare, alcuni problemi con i suoi genitori.

I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziana e hanno soccorso il giovane. E' successo in via Cerca a Landriano, in provincia di Pavia, al confine con la Città metropolitana di Milano. Sul posto anche i carabinieri pavesi che, per il momento, hanno fermato il ventiseienne con l'accusa di omicidio.