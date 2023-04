Omicidio durante la notte di Pasqua a Milano

Omicidio nella notte di Pasqua in via Michele Saponaro a Milano. L'allarme scatta trenta minuti dopo la mezzanotte, quando il silenzio del quartiere Gratosoglio viene spezzato dalle sirene di carabinieri e ambulanza. Un passante ha trovato un ragazzo nordafricano per strada, riverso a terra e agonizzante. Ha una vistosa ferita da arma da taglio alla schiena. È stato accoltellato.

Le pattuglie dei militari, come riporta il Comando provinciale, arrivano subito sul posto. Con loro anche il personale dell'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Il ferito, sui 25 anni, viene caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas di Rozzano in codice rosso. Operato e poi ricoverato in terapia intensiva, muore nel corso della notte.