È morto Paolo Inzerilli, generale di corpo d'armata ed ex capo di Gladio, l'operazione para militare messa in piedi da servizi segreti italiani e Cia contro l'Unione sovietica e l'ex Jugoslavia di Tito. L'annuncio è stato dato, "con grande tristezza", dall'associazione "Stay behind", che mette insieme e onora ex agenti segreti che hanno servito l'Italia.

"Nato a Milano il 15 novembre 1933, il Generale Inzerilli è stato una figura di spicco nel panorama dei servizi segreti italiani e un valoroso ufficiale degli Alpini. La sua carriera è stata contrassegnata da una straordinaria dedizione al servizio della patria e dalla sua indiscussa competenza nel campo dell’intelligence militare. Il generale Inzerilli ha ricoperto diversi incarichi di rilievo, distinguendosi per la sua abilità e la sua integrità", si legge nella nota.

"Tra i suoi ruoli più significativi, ricordiamo il periodo trascorso come ufficiale esperto del Sismi, il servizio segreto militare italiano, dove ha contribuito in modo significativo alla sicurezza nazionale. Inoltre, è stato presidente dell'associazione Stay Behind dal 12 maggio 1996 al 26 aprile 1998, periodo durante il quale ha guidato l’associazione con grande saggezza e determinazione", hanno ricordato dal gruppo.

"Il Generale Paolo Inzerilli sarà ricordato non solo per le sue straordinarie capacità professionali, ma anche per la sua umanità e il suo impegno costante a difesa dei valori fondamentali della democrazia e della sicurezza nazionale. La sua scomparsa - hanno continuato - rappresenta una perdita irreparabile per l’Italia nel suo complesso. Il suo esempio e il suo spirito guideranno per sempre coloro che continuano a lavorare per la sicurezza e il bene del nostro paese".